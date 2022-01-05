В Казахстане заявили о гибели военных в ходе АТО в аэропорту Алматы

В охваченном протестами городе Алматы сегодня вечером началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахское издание Zakon.

По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана. Официальных сообщений от Вооруженных сил Казахстана об этом происшествии пока что не было. Есть ли жертвы со стороны протестующих, также неизвестно.