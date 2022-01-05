В Казахстане заявили о гибели военных в ходе АТО в аэропорту Алматы
В охваченном протестами городе Алматы сегодня вечером началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахское издание Zakon.
По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.
Официальных сообщений от Вооруженных сил Казахстана об этом происшествии пока что не было. Есть ли жертвы со стороны протестующих, также неизвестно.
Напомним, сегодня в комендатуре Алматы объявили о начале АТО для подавления протестов.
Этому предшествовали беспорядки в городе, поджег админзданий, а также захват аэропорта Алматы.
Как писало РБК-Украина, в сети появилось видео из разгромленного аэропорта.