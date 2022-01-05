ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане заявили о гибели военных в ходе АТО в аэропорту Алматы

Новина українською →
Алматы, Среда 05 января 2022 22:19
В Казахстане заявили о гибели военных в ходе АТО в аэропорту Алматы Фото: в аэропорту Алматы погибли военные (almaty.airport.world.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В охваченном протестами городе Алматы сегодня вечером началась антитеррористическая операция. При освобождении аэропорта Алматы от протестующих погибли военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахское издание Zakon.

По данным издания, в ходе проведения спецоперации в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.

Официальных сообщений от Вооруженных сил Казахстана об этом происшествии пока что не было. Есть ли жертвы со стороны протестующих, также неизвестно.

Напомним, сегодня в комендатуре Алматы объявили о начале АТО для подавления протестов.

Этому предшествовали беспорядки в городе, поджег админзданий, а также захват аэропорта Алматы.

Как писало РБК-Украина, в сети появилось видео из разгромленного аэропорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Алматы Новости АТО
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага