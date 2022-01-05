У Казахстані заявили про загибель військових в ході АТО в аеропорту Алмати

В охопленому протестами місті Алмати сьогодні ввечері розпочалася антитерористична операція. При звільненні аеропорту Алмати від протестувальників загинули військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахське видання Zakon.

За даними видання, в ході проведення спецоперації в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану. Офіційних повідомлень від Збройних сил Казахстану про цю подію поки що не було. Чи є жертви з боку протестувальників, також невідомо.