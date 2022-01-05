У Казахстані заявили про загибель військових в ході АТО в аеропорту Алмати
В охопленому протестами місті Алмати сьогодні ввечері розпочалася антитерористична операція. При звільненні аеропорту Алмати від протестувальників загинули військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на казахське видання Zakon.
За даними видання, в ході проведення спецоперації в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану.
Офіційних повідомлень від Збройних сил Казахстану про цю подію поки що не було. Чи є жертви з боку протестувальників, також невідомо.
Нагадаємо, сьогодні в комендатурі Алмати оголосили про початок АТО для придушення протестів.
Цьому передували заворушення в місті, підпалив адмінбудівель, а також захоплення аеропорту Алмати.
Як писало РБК-Україна, в мережі з'явилося відео з розгромленого аеропорту.