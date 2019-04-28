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В Казахстане завершилась подача документов на пост президента

Новости » Политика    28.04.2019 - 19:30
В Казахстане завершилась подача документов на пост президента
Иллюстративное фото (facebook.com AkordaPress)

Участвовать в президентских выборах решили 9 человек

В Казахстане завершилась подача документов претендентов на пост президента страны, где зарегистрировалось для участия 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nur.kz

Сообщается, что правящая партия Nur Otan выдвинула в кандидаты нынешнего руководителя страны Касым-Жомарта Токаева, который поддерживается экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Также претендентами на пост президента стали Жуматай Алиев, Талгат Ергалиев, Амиржан Косанов, Жамбыл Ахметбеков, Толеутай Рахимбеков, Дания Еспаева, Садыбек Тугел, Мухтар Тиникеев, а также Амангельды Таспихов.

В соответствии с изменениями в законодательстве Казахстана, претендовать на пост президента имеют право только кандидаты, которых выдвинули общественные объединения или партии. Также каждый кандидат должен подтвердить, что свободно владеет казахским языком.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане назначали нового госсекретаря и главу администрации президента. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдал указ о назначение Марата Таджина новым государственным секретарем республики, а также назначил Бактыжана Сагинтаева руководителем администрации президента республики.

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