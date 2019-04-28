У Казахстані завершилася подача документів на пост президента

Ілюстративне фото (facebook.com AkordaPress)

Брати участь у президентських виборах вирішили 9 осіб

В Казахстані завершилася подача документів претендентів на пост президента країни, де зареєструвалося для участі 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nur.kz

Повідомляється, що правляча партія Nur Otan висунула в кандидати нинішнього керівника країни Касим-Жомарта Токаєва, який підтримується екс-президентом Нурсултаном Назарбаєвим. Також претендентами на посаду президента стали Жуматай Алієв, Талгат Єргалієв, Аміржан Косанов, Жамбіл Ахметбеков, Толєутай Рахимбеков, Данія Єспаєва, Садібек Тугел, Мухтар Тинікеєв, а також Амангельди Таспіхов.

У відповідності із змінами у законодавстві Казахстану, претендувати на посаду президента мають право тільки кандидати, яких висунули громадські об'єднання або партії. Також кожен кандидат повинен підтвердити, що вільно володіє казахською мовою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Казахстані призначали нового держсекретаря і главу адміністрації президента. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видав указ про призначення Марата Таджина новим державним секретарем республіки, а також призначив Бактыжана Сагинтаева керівником адміністрації президента республіки.