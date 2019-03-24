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В Казахстане назначали нового госсекретаря и главу администрации президента

Новости » Политика    24.03.2019 - 12:02
В Казахстане назначали нового госсекретаря и главу администрации президента
Фото: Касым-Жомарт Токаев (akorda.kz)

Токаев назначил бывшего госсекретаря на должность руководителя адмнистрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 24 марта, выдал указ о назначение Марата Таджина новым государственным секретарем республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nur.kz.

Ранее Таджин занимал в разные годы должности посла Казахстана в РФ, государственного секретаря республики, помощника президента - секретаря Совета безопасности Казахстана.

"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в президентском указе.

Также сегодня Токаев назначил Бактыжана Сагинтаева руководителем администрации президента республики.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говориться в заявлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что столицу Казахстана официально переименовали. Новый президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в соответствии с местным законом об административно-территориальном устройстве.

В Казахстане начались протесты против переименования Астаны Парламент Казахстана переименовал столицу
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