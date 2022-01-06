UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Казахстане завели уголовные дела из-за протестов. Учасникам грозит пожизненное

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых протестов в стране. Дела возбудили по фактам "беспорядков" и "актов терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

В Казахстане также была создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по массовым протестам.

Сообщается, что участникам протестов в Казахстане грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, участников протестов могут лишить гражданства Казахстана.

Напомним, ранее в МВД Казахстана заявили о задержании более 2000 протестующих и пригрозили ликвидировать всех, кто будет сопротивляться.

Больше о ситуации в стране вы можете прочитать в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанУголовное дело