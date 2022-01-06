В Казахстане завели уголовные дела из-за протестов. Учасникам грозит пожизненное
Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых протестов в стране. Дела возбудили по фактам "беспорядков" и "актов терроризма".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
В Казахстане также была создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по массовым протестам.
Сообщается, что участникам протестов в Казахстане грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, участников протестов могут лишить гражданства Казахстана.
Напомним, ранее в МВД Казахстана заявили о задержании более 2000 протестующих и пригрозили ликвидировать всех, кто будет сопротивляться.
Больше о ситуации в стране вы можете прочитать в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".