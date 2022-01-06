В Казахстане завели уголовные дела из-за протестов. Учасникам грозит пожизненное

Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых протестов в стране. Дела возбудили по фактам "беспорядков" и "актов терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал " ORDA ".

В Казахстане также была создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по массовым протестам.

Сообщается, что участникам протестов в Казахстане грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, участников протестов могут лишить гражданства Казахстана.