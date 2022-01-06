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В Казахстане завели уголовные дела из-за протестов. Учасникам грозит пожизненное

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Четверг 06 января 2022 21:28
В Казахстане завели уголовные дела из-за протестов. Учасникам грозит пожизненное Фото: прокуратура Казахстана завела дела из-за протестов (t.me nexta_live)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Казахстана завела уголовные дела из-за массовых протестов в стране. Дела возбудили по фактам "беспорядков" и "актов терроризма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

В Казахстане также была создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по массовым протестам.

Сообщается, что участникам протестов в Казахстане грозит от 8 лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, участников протестов могут лишить гражданства Казахстана.

Напомним, ранее в МВД Казахстана заявили о задержании более 2000 протестующих и пригрозили ликвидировать всех, кто будет сопротивляться.

Больше о ситуации в стране вы можете прочитать в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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Казахстан Уголовное дело
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Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане