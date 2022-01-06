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У Казахстані завели кримінальні справи через протести. Учасникам загрожує довічне

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Четвер 06 січня 2022 21:28
У Казахстані завели кримінальні справи через протести. Учасникам загрожує довічне Фото: прокуратура Казахстану завела справи через протести (t.me nexta_live)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Казахстану завела кримінальні справи через масові протести в країні. Справи порушили за фактами "заворушень" і "актів тероризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал "ORDA".

У Казахстані також була створена міжвідомча слідча група для ведення кримінальних справ щодо масових протестів.

Повідомляється, що учасникам протестів у Казахстані загрожує від 8 років до довічного позбавлення волі. Крім того, учасників протестів можуть позбавити громадянства Казахстану.

Нагадаємо, раніше в МВС Казахстану заявили про затримання понад 2000 протестувальників і пригрозили ліквідувати всіх, хто чинитиме опір.

Більше про ситуацію в країні ви можете прочитати в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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