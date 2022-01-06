В Казахстане застряла группа украинцев. МИД ищет для них рейс

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", - сообщил он.

Николенко сообщил, что по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня планируется рейс до Киева.

Представитель МИД заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. "Сейчас ключевой приоритет - их безопасность", - добавил он и отметил, что посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

По его словам, ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

"Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", - добавил он.

Николенко призывал граждан Украины "избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность".

"Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности", - отметил он.