У Казахстані застрягла група українців. МЗС шукає для них рейс

"Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами", - повідомив він.

Ніколенко повідомив, що за інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі і сьогодні планується рейс до Києва.

Речник МЗС заявив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. "Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека", - додав він та зазначив що посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи.

За його словами, ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану", - додав він.

Ніколенко закликав громадян України "уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність".

"Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", - зазначив він.