Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли
Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на табло аэропорта "Борисполь".
Так, сегодня планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло появилась информация о его переносе на 12:45.
Также, согласно данным табло "Борисполя", на сегодня был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ. Однако, как пояснили РБК-Украина в авиакомпании, МАУ не выполняет собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.
Напомним, в Казахстане во время массовых протестов захватили аэропорт Алматы.
После этого аэропорты Алматы и Актау заявили, приостанавливающие работу.