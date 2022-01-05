ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли

Новина українською →
Киев, Среда 05 января 2022 18:23
Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли Фото: рейсы из Киева в Алматы перенесли (flickr.com by Mikhail Utkin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на табло аэропорта "Борисполь".

Так, сегодня планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло появилась информация о его переносе на 12:45.

Также, согласно данным табло "Борисполя", на сегодня был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ. Однако, как пояснили РБК-Украина в авиакомпании, МАУ не выполняет собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.

Протесты в Казахстане: авиарейсы из Киева в Алматы перенесли

Напомним, в Казахстане во время массовых протестов захватили аэропорт Алматы.

После этого аэропорты Алматы и Актау заявили, приостанавливающие работу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Алматы Авиасообщение Киев
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага