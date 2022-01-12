В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке: названа причина

В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке, уже подписано новое постановление. Это связано с распространением COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.
"В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке. Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление", - пишет издание.
В частности, с сегодняшнего дня в Нур-Султане запрещено:
Кроме того, на дистанционный формат переводится обучение школьников до 31 января, обучение студентов всех курсов - до 6 февраля.
Напомним, 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения действуют каждый день ночью.