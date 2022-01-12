UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке: названа причина

Автор: Ольга Белей

В Казахстане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке, уже подписано новое постановление. Это связано с распространением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Казинформ.

"В Нур-Султане снова закрываются кинотеатры, театры, караоке. Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление", - пишет издание.

В частности, с сегодняшнего дня в Нур-Султане запрещено:

  • проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещения, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок в объектах-участниках Ashyq до 30 человек;
  • деятельность филармоний, театров, концертных залов, цирков, кинотеатров;
  • проведение коллективных мероприятий: джума-намаз, религиозные обряды на объектах и на территории религиозных объединений;
  • проведение конференций, выставок, семинаров, форумов, деятельность ночных клубов, караоке;
  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Кроме того, на дистанционный формат переводится обучение школьников до 31 января, обучение студентов всех курсов - до 6 февраля.

Напомним, 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения действуют каждый день ночью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан