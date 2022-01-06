Столица закрыта. В Нур-Султане из-за протестов ограничили въезд и выезд
На фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения будут действовать каждый день ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".
Ограничения будут действовать с 23 часов вечера и до 7 утра.
Въехать и выехать из столицы Казахстана смогут только люди и транспорт, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности Нур-Султана.
До 19 января в Нур-Султане, как и в других регионах Казахстана, действует режим чрезвычайного положения, а также комендантский час.
Напомним, комендантский час в Нур-Султане начал действовать вчера.
Больше о ситуации в стране вы можете прочитать в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".