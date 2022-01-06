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Столица закрыта. В Нур-Султане из-за протестов ограничили въезд и выезд

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Нур-Султан, Четверг 06 января 2022 22:12
Столица закрыта. В Нур-Султане из-за протестов ограничили въезд и выезд Фото: Нур-Султан закрыли на въезд и выезд (t.me ressentiment_channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

На фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения будут действовать каждый день ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский портал "ORDA".

Ограничения будут действовать с 23 часов вечера и до 7 утра.

Въехать и выехать из столицы Казахстана смогут только люди и транспорт, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности Нур-Султана.

До 19 января в Нур-Султане, как и в других регионах Казахстана, действует режим чрезвычайного положения, а также комендантский час.

Напомним, комендантский час в Нур-Султане начал действовать вчера.

Больше о ситуации в стране вы можете прочитать в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане