У Казахстані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке: названа причина

У Казахстані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке, вже підписано нову постанову. Це пов'язано з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казінформ.
"У Нур-Султані знову закриваються кінотеатри, театри, караоке. Головний санітарний лікар столиці Сархат Бейсенова підписала нову постанову", - пише видання.
Зокрема, з сьогоднішнього дня в Нур-Султані заборонено:
Крім того, на дистанційний формат переходить навчання школярів до 31 січня, навчання студентів усіх курсів - до 6 лютого.
Нагадаємо, 6 січня на тлі масових протестів у Казахстані влада Нур-Султана вирішили закрити столицю на в'їзд і виїзд. Обмеження діють щодня вночі.