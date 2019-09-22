В Казахстане задержали участников антиправительственных митингов

В Казахстан во время антиправительственных акций протеста в Алма-Ате и Нур-Султане правоохранители задержали 57 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме того, в городе Чимкент у границы с Киргизией были задержаны 20 человек.

В Министерстве внутренних дел заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

Сотрудники правоохранительных органов заталкивали некоторых в автозаки с применением силы.

Накануне республиканская Генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными протестными акциями".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 сентября в столице Грузии Тбилиси прошел атиправительственный митинг. Люди выступали против президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее актов помилования, а другие - против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.

Кроме того, 20 сентября по всему миру миллионы человек вышли на улицы для участия в глобальной климатической забастовке с призывом к правительствам принять меры для борьбы с климатическим кризисом.