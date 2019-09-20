В Тбилиси проходит антиправительственный митинг

Фото: митинг в Тбилиси (sputnik-georgia.ru)

Акция собралась у резиденции президента

В грузинской столице Тбилиси в пятницу вечером, 20 сентября, начался антиправительственный митинг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Спутник Грузия".

Как сообщается, на митинг вышли люди, которые выступают против президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее актов помилования, а другие - против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из-за утверждения Георгия Гахария на посту премьер-министра.

Акция собралась у резиденции президента, которая в августе по случаю Дня Успения Пресвятой Богородицы помиловала 34 осужденных. Трое из них отбывали наказание за убийства, а один был в розыске. На улице Атонели собрались члены и активисты бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

"Мы имеем дело с коррупцией, которая царит в администрации президента, и с тем, что она выполняет заказ только одного человека - Бидзины Иванишвили. То, что власти начали расследование, говорит о том, что они находятся в крайне тяжелом положении из-за женщины, которую они называют президентом Грузии", - заявил участник акции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду, 18 сентября, объявила мораторий на помилование. Однако она не уточнила как именно будет проходить процедура помилования.

Кроме того, 2013 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили помиловал экс-министра обороны Бачо Ахалая. С обращением о помиловании к бывшему президенту обратился не сам Ахалая, который не признает вину, а его семья.