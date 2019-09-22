У Казахстані затримали учасників антиурядових мітингів

В Казахстан під час антиурядових акцій протесту в Алма-Аті і Нур-Султана правоохоронці затримали 57 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Крім того, в місті Чимкент біля кордону з Киргизією були затримані 20 осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримані "піддавалися на провокаційні заклики" і "стали вчиняти протиправні дії стосовно працівників правопорядку". Мітингувальники не чинили опору поліцейським.

Співробітники правоохоронних органів заштовхували в деяких автозаки із застосуванням сили.

Напередодні республіканська Генеральна прокуратура застерегла громадян від участі в те, що вона назвала "незаконними протестними акціями".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня в столиці Грузії Тбілісі пройшов атиправительственный мітинг. Люди виступали проти президента країни Саломе Зурабішвілі з-за її актів помилування, а інші - проти засновника правлячої партії Бідзіна Іванішвілі через затвердження Георгія Гахарія на посаді прем'єр-міністра.

Крім того, 20 вересня по всьому світу мільйони людей вийшли на вулиці для участі в глобальній кліматичній страйку з закликом до урядів вжити заходів для боротьби із зміною клімату.