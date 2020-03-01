В Казахстане задержали десятки протестующих после смерти активиста

Полиция Казахстана в воскресенье, 1 марта, задержала десятки сторонников оппозиции, которые вышли на улицы Алма-Аты и Нур-Султана после смерти антиправительственного активиста. Об этом сообщает агентство Reuters.

Активист Дулат Агадил скончался 25 февраля в следственном изоляторе в столице Казахстана Нур-Султане после того, как полиция арестовала его по обвинению в неуважении к суду и оскорблении судьи. Власти, в том числе президент Касым-Жомарт Токаев, заявили, что его смерть была вызвана острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

С тех пор как стало известно о смерти Дулата Агадила в СИЗО, в социальных сетях не прекращались заявления о том, что активиста убили. С плакатами, требующими призвать возможных убийц к ответу, люди выходили на акции протеста и вставали в пикеты. В воскресенье протесты стали более масштабными.

Однако в Алма-Ате полицейские, в том числе некоторые в защитном снаряжении, оцепили главную площадь города и задержали около 40 человек.

При задержании несколько человек кричали "Проснись, Казахстан!" и "Старик, уходи!" - лозунги оппозиции, обращенные к предшественнику Токаева Нурсултану Назарбаеву, который сохраняет широкие полномочия после того, как год назад отказался от президентства.

В Нур-Султане некоторые протестующие несли плакаты с надписями "Дулат - жертва системы", "Нет диктатуре". Полиция задержала около 30 человек.

Напомним, в прошлом году Нурсултан Назарбаев заявил, что идет с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева, который в июне2019 года был объявлен победителем президетских выборов.