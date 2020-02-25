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В Казахстане в ходе протестов задержали 23 человека

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 19:54
В Казахстане в ходе протестов задержали 23 человека
Фото: протесты в Казахстане (azattyq.org)

Среди задержанных - 13 женщин

В Казахстане, на проспекте Тауелсиздик перед зданием МВД, полиция задержала 23 человека, в том числе 13 женщин. Об этом заявил начальник департамента полиции города Нур-Султан Ержан Саденов, сообщает "Радио Азаттык".

Сообщается, что задержанных на автоазаках доставили в отдел полиции района Байконыр. Женщин вскоре отпустили. Будут ли отпущены остальные 10 задержанных, пока не известно.

Отмечается, что десятки людей были задержаны после попытки перекрыть в знак протеста движение на проспекте Тауелсиздик, по которому находится здание МВД.

Митингующие требовали отставки главы ведомства Ерлана Тургумбаева после известия о смерти в столичном следственном изоляторе гражданского активиста Дулата Агадила, которого накануне вечером задержали дома сотрудники в штатском.

Дулат Агадил, участник проходивших в прошлом году антиправительственных демонстраций, известный своей активностью в социальных сетях, неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам. Он публиковал видео различных протестных акций и резонансных судебных процессов, писал посты в поддержку подвергавшихся преследованиям гражданских активистов.

Смерть активиста, причиной которого власти называют вероятную сердечную недостаточность, вызвала протесты в городах, включая Алматы, Шымкент и Актобе. Активисты выдвинули политические требования, в частности освободить активистов, задержанных в день антиправительственных митингов 22 февраля и в дни накануне протестной акции, политических заключенных из тюрем, отправить в отставку бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя влиятельного Совета безопасности – органа, обладающего широкими полномочиями.

Ранее РБК-Украина писало, что в Казахстане в ряде населенных пунктов Жамбылской области произошли столкновения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

В результате столкновений и групповой драки в Казахстане, которые произошли ночью 8 февраля, погибли восемь человек, еще сорок - получили ранения.

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