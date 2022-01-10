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У Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників

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Алмати, Понеділок 10 січня 2022 09:30
У Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників Фото: у Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників (t me)
Автор: Анастасія Рокитна

У Казахстані кількість затриманих в результаті масових заворушень зросла майже до 8 тисяч осіб. Вже затримали 7939 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на KazTAG.

Зокрема, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділів в Алмати на двох ринках затримали 207 осіб. Вилучено 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї, повідомили у прес-службі МВС.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів у Казахстані немає.

Зазначимо, у Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова.

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