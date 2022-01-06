В Казахстане ввели госрегулирование цен на газ и ключевые товары

В частности, правительство установило предельные цены на сжиженный автогаз, которые колеблются от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Кроме того, госрегулирование вводится на цены бензин и дизельное топливо.

Также на полгода введен запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, на три месяца - картофеля и моркови.

При этом в правительстве Казахстана заявили о необходимости восстановить работу пострадавших в ходе подавления протестов банков и других финансовых организаций.