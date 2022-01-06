У Казахстані ввели держрегулювання цін на газ і ключові товари

Зокрема, уряд встановив граничні ціни на скраплений автогаз, які коливаються від 50 до 70 тенге за літр залежно від регіону. Крім того, держрегулювання вводиться на ціни бензин і дизельне паливо.

Також на півроку введено заборону на вивезення за кордон великої та дрібної рогатої худоби, на три місяці-картоплі та моркви.

При цьому в уряді Казахстану заявили про необхідність відновити роботу постраждалих в ході придушення протестів банків та інших фінансових організацій.