В Казахстане на военных складах произошел взрыв

В Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Tengrinews.kz.

В результате возгорания на одном из арсеналов произошел взрыв. Информации о погибших и пострадавших нет. Причины пока также неизвестны. На месте взрыва работают 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

"Взрыв произошел в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области", - сообщили очевидцы.

Напомним, ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

После проведения расследования, военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней произошли в результате диверсии.

Отметим, в Военной прокуратуре Черниговского гарнизона заявили, что в деле о взрывах под Ичней на складе боеприпасов в октябре 2018 года подозрения никому не объявлялись.