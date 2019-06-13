В Казахстане за участие в митингах задержали почти тысячу человек

Иллюстративное фото (twitter.com/dr_kerimbekov)

Арестованы 670 человек

За участие в митингах в Казахстане в течение нескольких дней задержали почти тысячу человек. Об этом сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов, передает Радио Азаттык.

При этом почти 700 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток.

"За участие в незаконных митингах в Нур-Султан и Алматы суд вынес административное наказание в отношении 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115", - говорится в сообщении.

Нурпеисов отметил, что с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 человек в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 человека. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки - от 6 до 15 суток", - сообщил он.

Следует отметить, митинги в Казахстане, а также задержания их участников проходили 9 июня, в день президентских выборов, а также 10 июня и в ночь на 11 июня. Кроме того, вчера в Алматы в районе площади Астана, где проходили предыдущие акции протеста, утром наблюдалось усиленное полицейское присутствие, были проведены новые задержания граждан.

Напомним, 12 июня во Дворце независимости в Нур-Султана (Казахстан) состоялась инаугурация второго президента Касым-Жормат Токаева. Так, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически руководил страной с 1989 года, возглавляя Совет министров республики.

Как писало РБК-Украина ранее, по официальным результатам президентских выборов Касым-Жормат Токаев победил, получив около 70% голосов. При этом явка избирателей составила 77,4%.

Так, 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы. За пост главы государства боролись сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане.