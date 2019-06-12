Новый президент Казахстана официально вступил в должность

Фото: Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)

Касым-Жормат Токарев стал вторым президентом Казахстана

Сегодня, 12 июня, в Дворце независимости в Нур-Султане (Казахстан) состоялась инаугурация второго президента Касым-Жормат Токаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИА "Казинформ".

После принесения присяги с последующим вручением председателем ЦИК Казахстана удостоверения и символов президентской власти Касым-Жормат Токаев официально объявлен первым лицом Казахстана.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически руководил страной с 1989 года, возглавляя Совет министров республики. Как глава независимого государства был избран в 1990 году.

Предположения об уходе Назарбаева с должности главы государства появились только в феврале 2018 года, когда он обратился в Конституционный совет за разъяснением норм Конституции Казахстана о преждевременном прекращении президентских полномочий. В ответ ему было предложено написать заявление об отставке, хотя это не прописано в основном документе государства.

Перед тем, как Назарбаев лишил себя полномочий президента республики, он отправил в отставку правительство. Официальная причина - невозможность Кабмина с Нацбанком разработать эффективные стимулы для роста экономики.

Напомним, по официальным результатам президентских выборов Касым-Жормат Токаев победил, получив около 70% голосов. При этом явка избирателей составила 77,4%. Известно также, что объявление этих результатов сопровождалось уличными протестами. В частности, первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил об около 500 протестующих, задержанных в Нур-Султане.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане. Фаворитом президентской гонки считается действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

За Назарбаевым закреплено право пожизненно возглавлять Совбез республики. Сенат также присвоил ему статус почетного сенатора, который предусматривает возможность посещения заседаний парламента и внесения своих инициатив без голосования.