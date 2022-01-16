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В Казахстане собирают подписи под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов

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Нур-Султан, Воскресенье 16 января 2022 16:32
В Казахстане собирают подписи под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов Фото: в Казахстане требуют раскрыть имена погибших в ходе протестов (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Казахстане начался сбор под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов. От властей также потребовали оказать помощь семьям жертв и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КазТАГ.

"Требуем обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, требуем оказать помощь близким погибших и получивших тяжелые ранения за счет фонда "Народу Казахстана" (Қазақстан халқына)", - цитирует агентство заявление инициативной группы.

В сообщении отмечается, что среди жертв оказались случайные жертвы и многодетные родители. Кроме того, в инициативной группе считают, что число погибших будет увеличиваться, поскольку количество пропавших без вести и тех, кто находится в больницах, до сих пор неизвестно.

"Всем нужно оказать помощь и обнародовать данные", - подчеркивается в обращении.

Напомним, ранее власти Казахстана сообщили о 225 погибших в ходе протестов и антитеррористической операции, в том числе 19 силовиках. При этом список жертв не опубликован.

Отметим, 2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа. Участники выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

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