В Казахстане собирают подписи под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов

В Казахстане начался сбор под требованием раскрыть имена погибших в ходе протестов. От властей также потребовали оказать помощь семьям жертв и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КазТАГ.

"Требуем обнародовать имена 225 человек, погибших и пропавших без вести. Кроме того, требуем оказать помощь близким погибших и получивших тяжелые ранения за счет фонда "Народу Казахстана" (Қазақстан халқына)", - цитирует агентство заявление инициативной группы.

В сообщении отмечается, что среди жертв оказались случайные жертвы и многодетные родители. Кроме того, в инициативной группе считают, что число погибших будет увеличиваться, поскольку количество пропавших без вести и тех, кто находится в больницах, до сих пор неизвестно.

"Всем нужно оказать помощь и обнародовать данные", - подчеркивается в обращении.