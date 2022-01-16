У Казахстані збирають підписи під вимогою розкрити імена загиблих в ході протестів

У Казахстані почався збір під вимогою розкрити імена загиблих в ході протестів. Від влади також зажадали надати допомогу сім'ям жертв і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КазТАГ.

"Вимагаємо оприлюднити імена 225 осіб, загиблих і зниклих безвісти. Крім того, вимагаємо надати допомогу близьким загиблих і отримали важкі поранення за рахунок фонду "Народу Казахстану" (Қазақстан халқина)", - цитує агентство заяву ініціативної групи.

У повідомленні наголошується, що серед жертв виявилися випадкові жертви і багатодітні батьки. Крім того, в ініціативній групі вважають, що кількість загиблих буде збільшуватися, оскільки кількість зниклих безвісти і тих, хто перебуває в лікарнях, досі невідома.

"Всім потрібно надати допомогу і оприлюднити дані", - підкреслюється у зверненні.