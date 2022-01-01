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В Казахстане сгорела главная городская елка: вспыхнула через 6 минут после Нового года

Автор: Дмитрий Кузнецов

В городе Тараз (Казахстан) на главной площади сгорела главная елка. Огонь вспыхнул спустя всего 6 минут после наступления Нового 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Khabar.

Главная городская елка вспыхнула спустя 6 минут после наступления Нового года. За пожаром наблюдали сотни местных жителей.

Охваченную огнем елку потушили прибывшие на центральную площадь пожарные. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания выясняется.

Фото: в казахском городе Тараз на центральной площади сгорела елка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)

Напомним, главная елка Украины в Киеве на Софийской площади вошла в топ-15 самых красивых елок Европы.

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