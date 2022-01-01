У Казахстані згоріла головна міська ялинка: спалахнула через 6 хвилин після Нового року

У місті Тараз (Казахстан) на головній площі згоріла головна ялинка. Вогонь спалахнув через всього 6 хвилин після настання Нового 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Khabar.
Головна міська ялинка спалахнула через 6 хвилин після настання Нового року. За пожежею спостерігали сотні місцевих жителів.
Охоплену вогнем ялинку загасили прибулі на центральну площу пожежники. Жертв і постраждалих в результаті події немає. Причина загоряння з'ясовується.
Фото: у казахському місті Тараз на центральній площі згоріла ялинка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)