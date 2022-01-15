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У Казахстані в результаті протестів загинули понад 200 осіб

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Субота 15 січня 2022 18:10
У Казахстані в результаті протестів загинули понад 200 осіб Фото: у Казахстані в результаті протестів загинули понад 200 осіб (t.me/nexta_live)
Автор: Валерія Поліщук

У Казахстані в результаті протестів і антитерористичної операції загинули 225 осіб. З них 19 силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Vласть".

Начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що дані попередні і можуть змінюватися.

"На сьогодні встановлено 4 578 потерпілих з них 4 353 поранено, в тому числі 3 393 співробітників силових відомств", - повідомив він.

При цьому він додав, що з 6 січня після рішення Ради Безпеки про початок антитерористичної операції в Казахстані правоохоронці почали застосовувати зброю.

Зараз Генпрокуратура країни розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 - за актами тероризму, 34 - за масовими заворушеннями, 15 вбивств.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести в результаті стрімкого подорожчання скрапленого газу. Учасники протестів висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Крім того, з моменту введення у Казахстані порушили близько семи тисяч справ за його порушення.

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