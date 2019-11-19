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В Казахстане разъяснили предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина

Новости » Политика     19.11.2019 - 09:21
В Казахстане разъяснили предложение Назарбаева о встрече Зеленского и Путина
Фото: Нурсултан Назарбаев (ktk kz)

Назарбаев не хотел заменить "нормандский формат"

Советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов заявил, что инициатива Нурсултана Назарбаева о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ставила цели заменить нормандский формат. Об этом сообщают казахские СМИ.

Турсунов отметил, что нормандский формат, минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса.

"Нурсултан Назарбаев поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках "нормандского формата". То есть здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате, следует заменить на переговоры "тет-а-тет" или провести последнюю раньше первой", - сказал он.

Советник Назарбаева подчеркнул, что инициатива обсуждалась как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с главой России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского, заявив, что украинский президент согласился. Позже в МИД Украины сообщили, что Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России.

Добавим, что у президента РФ Владимира Путина прокомментировали возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже перед нормандским саммитом. Песков отметил, что программа встреч Путина в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.

У Путина прокомментировали возможность личной встречи с Зеленским в Париже Трамп оказывал давление на Зеленского до июльского разговора, - AP
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