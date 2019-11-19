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У Казахстані роз'яснили пропозицію Назарбаєва про зустріч Зеленського і Путіна

Новини » Політика     19.11.2019 - 09:21
У Казахстані роз'яснили пропозицію Назарбаєва про зустріч Зеленського і Путіна
Фото: Нурсултан Назарбаєв (ktk kz)

Назарбаєв не хотів замінити "нормандський формат"

Радник першого президента Казахстану Аділь Турсунов заявив, що ініціатива Нурсултана Назарбаєва про зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ставила мети замінити нормандський формат. Про це повідомляють казахські ЗМІ.

Турсунов зазначив, що нормандський формат, мінський майданчик і прямі російсько-українські переговори не виключають один одного і можуть служити взаємодоповнюючими компонентами загального процесу.

"Нурсултан Назарбаєв підтримав просування залучених сторін в рамках "нормандського формату ". Тобто тут немає ніякої мови про те, що зустріч в даному чотирибічному форматі, слід замінити на переговори "тет-а-тет" або провести останню раніше першої", - сказав він.

Радник Назарбаєва підкреслив, що ініціатива обговорювалася як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з главою Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленскогпро, заявивши, що український президент погодився. Пізніше в МЗС України повідомили, що Київ офіційно не отримував пропозицій від Казахстану про особисту зустріч президентів України та Росії.

Додамо, у президента РФ Володимира Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі перед нормандським самітом. Пєсков зазначив, що програма зустрічей Путіна в Парижі, де 9 грудня пройде саміт глав держав "нормандської четвірки", поки не готова.

У Путіна прокоментували можливість особистої зустрічі із Зеленським у Парижі Трамп чинив тиск на Зеленського до липневої розмови, - AP
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНазарбаев
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