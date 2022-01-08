В Казахстане из-за протестов цены на топливо и коммуналку заморозили на полгода

Правительство Казахстана ввело на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин. Кроме того, был введен мораторий на повышение коммунальных тарифов в свете акций протеста, начавшихся после резкого подорожания топлива.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Кабинета министров Казахстана.

В частности, цена такого топлива в зависимости от региона составит от 50 тенге (11 центов) до 75 тенге (17 центов) за литр. На один год перенесен полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку.



"Введено временное - на 180 дней - государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива", - указано в тексте. Его цена будет зависеть от марки и региона продажи и составит от 89 тенге (22 цента) до 215 тенге (49 центов) за литр, на дизельное топливо - от 230 тенге (53 цента) до 260 тенге (60 центов) за литр.

Кроме того, правительство ввело сроком на 180 дней мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, а также на шесть месяцев для стабилизации цен запретило вывоз за границу крупного и мелкого скота, а также овощей.