У Казахстані через протести ціни на паливо і комуналку заморозили на півроку

Уряд Казахстану ввів на півроку граничні ціни на скраплений газ і бензин. Крім того, був введений мораторій на підвищення комунальних тарифів у світлі акцій протесту, що почалися після різкого подорожчання палива.

"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", - йдеться в постанові, опублікованій на сайті Кабінету міністрів Казахстану.

Зокрема, ціна такого палива в залежності від регіону складе від 50 тенге (11 центів) до 75 тенге (17 центів) за літр. На один рік перенесено повний перехід на реалізацію скрапленого нафтового газу через електронний торговельний майданчик.



"Введено тимчасове - на 180 днів - державне цінове регулювання на реалізацію бензину і дизельного палива", - зазначено в тексті. Його ціна буде залежати від марки і регіону продажу і складе від 89 тенге (22 цента) до 215 тенге (49 центів) за літр, на дизельне паливо - від 230 тенге (53 цента) до 260 тенге (60 центів) за літр.

Крім того, уряд ввів строком на 180 днів мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, а також на шість місяців для стабілізації цін заборонив вивезення за кордон великої і дрібної худоби, а також овочів.