В Казахстане призвали разработать план отказа от ядерного оружия из-за войны в Украине

"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал министр.

Он отметил, что сейчас в мире рассредоточено более 13 тысяч ядерных боеголовок и возможность их применения стала гораздо реальнее, нежели в "самые мрачные дни холодной войны".

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН", - заявил Тлеуберди.

По словам министра, с 21 по 23 июня в Вене пройдет мероприятие, на котором встретятся страны - участницы Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО).

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что предложения и договоренности о ликвидации этого вида оружия могут быть отражены в итоговых документах конференции.