В Казахстане призвали разработать план отказа от ядерного оружия из-за войны в Украине
Ситуация, сложившаяся на территории Украины, заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. В связи с этим Казахстан предложил разработать поэтапный план отказа вооружения.
Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью чиновника в издании "Литер".
"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал министр.
Он отметил, что сейчас в мире рассредоточено более 13 тысяч ядерных боеголовок и возможность их применения стала гораздо реальнее, нежели в "самые мрачные дни холодной войны".
"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН", - заявил Тлеуберди.
По словам министра, с 21 по 23 июня в Вене пройдет мероприятие, на котором встретятся страны - участницы Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО).
Глава МИД Казахстана подчеркнул, что предложения и договоренности о ликвидации этого вида оружия могут быть отражены в итоговых документах конференции.
Напомним, министр иностранных дел Уркаины Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины не приведет к ядерной войне.
Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не угрожает ядерным оружием, но может его применить для защиты суверенитета страны.