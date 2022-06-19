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В Казахстане призвали разработать план отказа от ядерного оружия из-за войны в Украине

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Нур-Султан, Воскресенье 19 июня 2022 10:50
В Казахстане призвали разработать план отказа от ядерного оружия из-за войны в Украине Фото: глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди (twitter.com/MFA_KZ)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация, сложившаяся на территории Украины, заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. В связи с этим Казахстан предложил разработать поэтапный план отказа вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью чиновника в издании "Литер".

"Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал министр.

Он отметил, что сейчас в мире рассредоточено более 13 тысяч ядерных боеголовок и возможность их применения стала гораздо реальнее, нежели в "самые мрачные дни холодной войны".

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН", - заявил Тлеуберди.

По словам министра, с 21 по 23 июня в Вене пройдет мероприятие, на котором встретятся страны - участницы Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО).

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что предложения и договоренности о ликвидации этого вида оружия могут быть отражены в итоговых документах конференции.

Напомним, министр иностранных дел Уркаины Дмитрий Кулеба считает, что победа Украины не приведет к ядерной войне.

Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ не угрожает ядерным оружием, но может его применить для защиты суверенитета страны.

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Война России против Украины Казахстан Ядерное оружие
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