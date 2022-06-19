У Казахстані закликали розробити план відмови від ядерної зброї через війну в Україні

Ситуація, що склалася на території України, змушує задуматися про необхідність заборони ядерної зброї. У зв'язку з цим Казахстан запропонував розробити поетапний план відмови озброєння.

Про це заявив Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю чиновника у виданні "Літер" .

"Нинішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь і взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства і про нагальну необхідність заборони і ліквідації цієї смертоносної зброї", - написав міністр.

Він зазначив, що зараз у світі розосереджено понад 13 тисяч ядерних боєголовок і можливість їх застосування стала набагато реальніше, ніж в "найпохмуріші дні холодної війни".

"Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН", - заявив Тлеуберді.

За словами міністра, з 21 по 23 червня у Відні пройде захід, на якому зустрінуться країни - учасниці Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯО).

Глава МЗС Казахстану підкреслив, що пропозиції і домовленості про ліквідацію цього виду зброї можуть бути відображені в підсумкових документах конференції.