У Казахстані закликали розробити план відмови від ядерної зброї через війну в Україні
Ситуація, що склалася на території України, змушує задуматися про необхідність заборони ядерної зброї. У зв'язку з цим Казахстан запропонував розробити поетапний план відмови озброєння.
Про це заявив Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю чиновника у виданні "Літер".
"Нинішній військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь і взаємні загрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства і про нагальну необхідність заборони і ліквідації цієї смертоносної зброї", - написав міністр.
Він зазначив, що зараз у світі розосереджено понад 13 тисяч ядерних боєголовок і можливість їх застосування стала набагато реальніше, ніж в "найпохмуріші дні холодної війни".
"Ми закликаємо всі держави, включаючи ядерні держави, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року, до столітнього ювілею ООН", - заявив Тлеуберді.
За словами міністра, з 21 по 23 червня у Відні пройде захід, на якому зустрінуться країни - учасниці Договору про заборону ядерної зброї (ДЗЯО).
Глава МЗС Казахстану підкреслив, що пропозиції і домовленості про ліквідацію цього виду зброї можуть бути відображені в підсумкових документах конференції.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Уркаїни Дмитро Кулеба вважає, що перемога України не призведе до ядерної війни.
Крім того, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не погрожує ядерною зброєю, але може його застосувати для захисту суверенітету країни.