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В Казахстане приостановили работу обменников: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальный банк Казахстана приостановил работу валютных обменных пунктов. Свое решение регулятор объяснил необходимостью обеспечить безопасность сотрудников и клиентов обменников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Казахстана.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается", - говорится в релизе.

Регулятор пояснил, что приостановка вводится для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов обменных пунктов.

В Нацбанке страны уточнили, что в связи с нестабильной работой интернета и проведением антитеррористической операцией восстановление работы банковской системы будет проводиться поэтапно.

Напомним, на фоне протестов в Казахстане наблюдаются масштабные проблемы с интернетом, что обошлось экономике страны почти в 190 млн долларов.

Отметим, протесты в Казахстане продолжаются с начала января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа.

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КазахстанОбмен валют