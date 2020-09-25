В Казахстане приговорили боевика, который воевал на Донбассе

Алмалинский районный суд Алматы приговорил к трем лет лишения свободы мужчину. Его признали виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.

Об этом сообщает Zakon.kz.

Установлено, что мужчина с сентября 2014 по 2016 год, находясь на территории Украины, при отсутствии признаков наемничества участвовал в вооруженном конфликте и боевых действиях на стороне военизированных формирований сил... "ЛНР" и "ДНР", против находящихся в данном регионе Вооруженных сил Украины.

Во время судебного заседания подсудимый вину признал полностью.

"Суд при назначении наказания признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, признание им вины и чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, а также отсутствие судимости. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы за "помощь сепаратистам".

Кроме того, в Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе.

Добавим, что заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран.