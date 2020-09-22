В Боснии задержали мужчину по подозрению в участии в войне на Донбассе

Фото: полиция Боснии (flickr.com)

В Боснии и Герцеговине задержали жителя Баня-Луки по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе. Его подозревают в участии в иностранных военизированных формированиях.

Об этом сообщает ATV.

Мужчина был задержан в понедельник, 21 сентября, в аэропорту Сараево сотрудниками пограничной полиции. Позже его передали судебной полиции Республики Сербской.

Сейчас он находится под арестом по требованию прокуратуры Боснии и Герцеговины.

Имя задержанного не разглашается.

По данным портала Klix.ba, сначала по прибытии мужчины в Сараево им заинтересовались сотрудники МВД Республики Сербской. Мужчину объявили в розыск из-за неуплаты штрафа за нарушение дорожного движения. Штраф он не заплатил, так как находился в Украине.

Напомним, в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы "за помощь сепаратистам".

Кроме того, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран.