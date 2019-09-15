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В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде

Новости » Происшествия    15.09.2019 - 21:00
В Казахстане поезд врезался в автобус на железнодорожном переезде
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали

В Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, в результате аварии погиб водитель автобуса, еще одна женщина и двое детей пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zakon.kz.

Сообщается, что авария произошла примерно в 19:20 (16:20 по киевскому времени) в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области, поезд следовал по маршруту Екатеринбург-Алма-Ата.

По словам советника министра индустрии и инфраструктурного развития республики Руслана Иманкулова, водитель автобуса выехал на железнодорожные пути, несмотря на сигналы светофора. По данным управления здравоохранения региона, погиб водитель, пострадали женщина и двое детей.

В пресс-службе ДТП на транспорте Zakon.kz сообщили, что полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, в Стамбуле, Турция, произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате чего девять человек пострадали, среди них - шесть детей.

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