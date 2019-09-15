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У Казахстані поїзд врізався в автобус на залізничному переїзді

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 21:00
У Казахстані поїзд врізався в автобус на залізничному переїзді
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждали

В Казахстані поїзд врізався в пасажирський автобус, в результаті аварії загинув водій автобуса, ще одна жінка і двоє дітей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zakon.kz.

Повідомляється, що аварія сталася приблизно о 19:20 (16:20 за київським часом) в районі станції Шамалган в Алма-Атинській області, поїзд слідував за маршрутом Єкатеринбург-Алма-Ата.

За словами радника міністра індустрії і інфраструктурного розвитку республіки Руслана Иманкулова, водій автобуса виїхав на залізничні колії, незважаючи на сигнали світлофора. За даними управління охорони здоров'я регіону, загинув водій, постраждали жінка і двоє дітей.

У прес-службі ДТП на транспорті Zakon.kz повідомили, що поліція почала досудове розслідування за ст. 345 ч. 3 КК РК (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Стамбулі, Туреччина, відбулося ДТП за участю шкільного автобуса, в результаті чого дев'ять людей постраждали, серед них - шестеро дітей.

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