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В Казахстане перестала работать безналичная система оплаты

Автор: Дмитрий Левицкий

В Казахстане сегодня, 5 января, наблюдаются проблемы в работе банков и системы безналичной оплаты. Все это происходит на фоне массовых протестов из-за роста цены на сжиженный газ в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ateo Breaking".

Как сообщается, после отключения интернета и мобильной связи, в Казахстане перестала работать безналичная система оплаты.

Также есть информация о проблемах в работе приложения Национального банка Казахстана.

Пока что точные причины сбоя в работе банковской системы неизвестны.

Протесты в Казахстане начались в начале января, а вчера они переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Сегодня в ряде городов, в частности в Алматы, протестующие захватили администрации, а некоторые админздания подожгли.

Напомним, сегодня по всему Казахстану отключили интернет и мобильную связь. Сайты СМИ также перестали работать.

Больше о ситуации в городах Казахстана вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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