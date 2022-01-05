Как сообщается, после отключения интернета и мобильной связи, в Казахстане перестала работать безналичная система оплаты.

Также есть информация о проблемах в работе приложения Национального банка Казахстана.

Пока что точные причины сбоя в работе банковской системы неизвестны.

Протесты в Казахстане начались в начале января, а вчера они переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Сегодня в ряде городов, в частности в Алматы, протестующие захватили администрации, а некоторые админздания подожгли.