У Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати

Як повідомляється, після відключення інтернету і мобільного зв'язку, в Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати.

Також є інформація про проблеми в роботі застосунку Національного банку Казахстану.

Поки що точні причини збою в роботі банківської системи невідомі.

Протести в Казахстані почалися на початку січня, а вчора вони переросли в масові заворушення і зіткнення з силовиками. Сьогодні в ряді міст, зокрема в Алмати, протестувальники захопили адміністрації, а деякі адмінбудівлі підпалили.