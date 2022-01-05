Фото: в Казахстане из-за протестов не работают банки (t.me/nexta_live)

В Казахстане сегодня, 5 января, наблюдаются проблемы в работе банков и системы безналичной оплаты. Все это происходит на фоне массовых протестов из-за роста цены на сжиженный газ в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Ateo Breaking".

Как сообщается, после отключения интернета и мобильной связи, в Казахстане перестала работать безналичная система оплаты. Также есть информация о проблемах в работе приложения Национального банка Казахстана. Пока что точные причины сбоя в работе банковской системы неизвестны. Протесты в Казахстане начались в начале января, а вчера они переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Сегодня в ряде городов, в частности в Алматы, протестующие захватили администрации, а некоторые админздания подожгли.