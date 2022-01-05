У Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати

Фото: у Казахстані через протести не працюють банки (t.me/nexta_live)

У Казахстані сьогодні, 5 січня, спостерігаються проблеми в роботі банків і системи безготівкової оплати. Все це відбувається на тлі масових протестів через зростання ціни на скраплений газ у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ateo Breaking".

Як повідомляється, після відключення інтернету і мобільного зв'язку, в Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати. Також є інформація про проблеми в роботі застосунку Національного банку Казахстану. Поки що точні причини збою в роботі банківської системи невідомі. Протести в Казахстані почалися на початку січня, а вчора вони переросли в масові заворушення і зіткнення з силовиками. Сьогодні в ряді міст, зокрема в Алмати, протестувальники захопили адміністрації, а деякі адмінбудівлі підпалили.