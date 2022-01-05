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У Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 14:44
У Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати Фото: у Казахстані через протести не працюють банки (t.me/nexta_live)
Автор: Дмитро Левицький

У Казахстані сьогодні, 5 січня, спостерігаються проблеми в роботі банків і системи безготівкової оплати. Все це відбувається на тлі масових протестів через зростання ціни на скраплений газ у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ateo Breaking".

Як повідомляється, після відключення інтернету і мобільного зв'язку, в Казахстані перестала працювати безготівкова система оплати.

Також є інформація про проблеми в роботі застосунку Національного банку Казахстану.

Поки що точні причини збою в роботі банківської системи невідомі.

Протести в Казахстані почалися на початку січня, а вчора вони переросли в масові заворушення і зіткнення з силовиками. Сьогодні в ряді міст, зокрема в Алмати, протестувальники захопили адміністрації, а деякі адмінбудівлі підпалили.

Нагадаємо, сьогодні по всьому Казахстану відключили інтернет і мобільний зв'язок. Сайти ЗМІ також перестали працювати.

Більше про ситуацію в містах Казахстану ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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