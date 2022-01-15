UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Казахстане отменили режим ЧП в еще одном регионе

Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить чрезвычайное положение еще в одном регионе страны. Режим ЧП прекратит действовать с 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Отменить с 07:00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года", - говорится в документе.

Напомним, с сегодняшнего дня режим ЧП перестал действовать на территории Акмолинской и Костанайской областей.

Отметим, что 2 января протесты в Казахстане начались в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет более 220 млн долларов. При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанЧрезвычайное положение