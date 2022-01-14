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В еще нескольких регионах Казахстана отменили ЧП, введенное из-за протестов

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Пятница 14 января 2022 15:39
В еще нескольких регионах Казахстана отменили ЧП, введенное из-за протестов Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo kz)
Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить чрезвычайное положение еще в нескольких регионах страны. Режим ЧП прекратит действовать с 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В частности, с 14 января режим ЧП отменили на территории Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и города Шымкенте.

При этом чрезвычайное положение, введенное из-за протестов, будет отменено на территории Акмолинской и Костанайской областей в субботу, 15 января.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет более 220 млн долларов. При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

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