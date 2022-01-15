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В Казахстане отменили режим ЧП в еще одном регионе

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Суббота 15 января 2022 15:30
В Казахстане отменили режим ЧП в еще одном регионе Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/KasimComertTokayev)
Автор: Валерия Полищук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить чрезвычайное положение еще в одном регионе страны. Режим ЧП прекратит действовать с 16 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Отменить с 07:00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года", - говорится в документе.

Напомним, с сегодняшнего дня режим ЧП перестал действовать на территории Акмолинской и Костанайской областей.

Отметим, что 2 января протесты в Казахстане начались в результате стремительного подорожание сжиженного газа. Участники протестов выдвинули политические требования, однако впоследствии начались столкновения с силовиками.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков бизнес в стране понес огромный ущерб. Он составляет более 220 млн долларов. При этом большая часть потерь приходится на Алматы.

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