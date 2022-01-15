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У Казахстані скасували режим НС в ще одному регіоні

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Субота 15 січня 2022 15:30
У Казахстані скасували режим НС в ще одному регіоні Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/KasimComertTokayev)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прийняв рішення скасувати надзвичайний стан ще в одному регіоні країни. Режим НП припинить діяти з 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

"Скасувати з 07: 00 хвилин 16 січня 2022 року Надзвичайний стан в межах Актюбинської області, введене указом президента Республіки Казахстан від 5 січня 2022 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, відсьогодні режим НС перестав діяти на території Акмолинської та Костанайської областей.

Зазначимо, що 2 січня протести в Казахстані почалися в результаті стрімкого подорожчання скрапленого газу. Учасники протестів висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Раніше повідомлялося, що в результаті заворушень бізнес в країні зазнав величезних збитків. Він становить понад 220 млн доларів. При цьому велика частина втрат припадає на Алмати.

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